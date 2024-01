Kopalnia KGHM zleciła inwentaryzację budynków w Jerzmanowej, Maniowie, Łagoszowie Małym i Golowiach. Sprawdzają stan techniczny obiektów

Techniczna inwentaryzacja wraz z oceną odporności budynków na ewentualne szkody górnicze wykonywana jest na zlecenie Zakładów Górniczych Polkowice – Sieroszowice. Kopalnia tłumaczy to obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Waldemar Szpilewicz, sekretarz urzędu gminy Jerzmanowa przyznaje, że mieszkańcom jakoś umknęła ta informacja, choć gmina informowała o niej już w połowie 2023 roku.

- Odbieram wiele telefonów od zbulwersowanych osób z pytaniem o co tu chodzi, i czy mają tych ludzi wpuszczać do domów, co mają okazać i przede wszystkim, czy to będzie dla nich z korzyścią – mówi. - KGHM robi inwentaryzację ze względu na późniejsze roszczenia mieszkańców odnośnie szkód górniczych.