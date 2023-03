Coraz mniejszy wpływ KGHM na środowisko. Spotkanie Rady Medycznej spółki

– Działania w ramach zrównoważonego rozwoju na rzecz ludzi i środowiska to dla KGHM sprawy priorytetowe. Transformacja energetyczna otwiera drzwi do zielonej przyszłości, jest szansą dla nas i polskiej gospodarki. KGHM jako jeden ze światowych liderów produkcji miedzi i srebra, odpowiedzialnie rozwija swoją działalność. Mamy świadomość, że miedź jest kluczowym elementem transformacji – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Zielona rewolucja w KGHM

Jednym z głównych celów KGHM jest redukcja emisji gazów do atmosfery oraz dywersyfikacja źródeł energii. Do roku 2030 spółka chce ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 30 procent, natomiast do roku 2050 chce osiągnąć całkowitą neutralność klimatyczną. Do końca tej dekady KGHM ma zamiar dążyć do tego, aby źródła własne zaspokajały co najmniej połowę zapotrzebowania energetycznego zakładów spółki. Ważnym tego elementem będą Odnawialne Źródła Energii.