Kierowcy, noga z gazu! Mieszkańcy ulicy Długiej w Głogowie mają dość piratów drogowych

Ulica Długa na głogowskiej starówce przez długie lata była w fatalnym stanie. Zbudowana z betonowych płyt i pełna dziur była tragicznym miejscem do jazdy. W 2019 roku przeszłą jednak generalną przebudowę, kiedy to starą nawierzchnię zastąpiła kostka, a dla pieszych powstały chodniki. Jeden problem z głowy, ale mieszkańcom nie przyszło cieszyć się długo. Bo pojawił się kolejny. Jak nazwa wskazuje, ulica jest długa. Do tego dochodzi fakt, że jest prosta oraz jednokierunkowa. To wszystko sprawia, że sporo kierowców ignoruje ograniczenie prędkości i mocno rozpędza samochody.

– Strach tu czasem iść, bo niektórzy pędzą, jakby to była autostrada, a nie wąska uliczka wypełniona zaparkowanymi autami. Efekt jest taki, że na skrzyżowaniach często są tutaj wypadki. Kilka miesięcy temu na krzyżówce z Kołłątaja tak się walnęli, że gdyby nie barierka przy chodniku, to rozpędzony samochód wjechałby do pierogarni – mówi nam mieszkanka, którą spotkaliśmy przy ul. Długiej.