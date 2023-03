Młodzież z Głogowa powitała wiosnę! Tłumy na Placu Festynowym nad Odrą. ZDJĘCIA

Lokalną tradycją wśród głogowskiej młodzieży jest witanie wiosny na Placu Festynowym. 21 marca zawsze można tam spotkać wielu młodych. Jest muzyka, są śpiewy i dobra zabawa. I przede wszystkim sporo uśmiechu i pozytywnej energii.

– Na Placu Festynowym bywamy często, bo to fajne miejsce do spotkania. Ale wiosnę witamy tu po raz pierwszy. Jakoś nie było wcześniej okazji – mówiło nam kilkoro młodych ludzi, których spotkaliśmy we wtorek nad Odrą.