Jeden kierowca pijany, dwóch pod wpływem narkotyków. Wpadli w Głogowie

W ostatni weekend policjanci z Głogowa prowadzili wzmożone kontrole drogowe na ulicach. Skupiali się w nich przede wszystkim na sprawdzaniu trzeźwości kierujących. Na efekty nie trzeba było długo czekać. 14 stycznia w ich ręce padł kierowca pojazdu marki Rover.

To jednak dopiero początek. Dzień później policjanci zatrzymali 27-letniego mieszkańca powiatu głogowskiego, który kierował pojazdem marki AUDI, będąc w stanie po użyciu środków odurzających. Kolejny taki osobnik wpadł 16 stycznia. 27-latek z Głogowa kierował pod wpływem środków odurzających, a ponadto posiadał zakaz kierowania pojazdami, wydany przez Sąd Rejonowy w Lubinie.

– Za kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu oraz środków odurzających, mężczyznom grozi kara do 5 000 zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 3 lat. Natomiast w przypadku kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających oraz posiadając zakaz kierowania pojazdem, mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz orzeczenie świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i Pokrzywdzonych w Wypadkach Drogowych – dodaje Emilia Reguła.