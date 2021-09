Ryk silnika i pisk opon. Nocni rajdowcy nie dają spać na osiedlu Piastów w Głogowie Kacper Chudzik

Wieczorami w Głogowie bardzo często można usłyszeć ryk silników i pisk opon. Mieszkańcy skarżą się, że kierowcy urządzają sobie wyścigi i driftują na zakrętach. Od pewnego czasu to duży problem także na osiedlu Piastów Śląskich. Co na to policja?