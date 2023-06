KGHM świętuje. GG-1, najgłębszy szyb Polskiej Miedzi połączył się pod ziemią z ZG Rudna

Piątek, 30 czerwca 2023 to bardzo ważny dzień dla KGHM. Tego dnia nastąpi uroczyste zbicie, czyli połączenie najgłębszego szybu Polskiej Miedzi – GG-1 – z kopalnią ZG Rudna.

W uroczystości w Kwielicach w gminie Grębocice weźmie udział m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Szyb GG-1 to inwestycja o znaczeniu strategicznym dla wydobycia miedzi w Polsce związana z eksploatacją nowego złoża miedzi w rejonie Głogów Głęboki Przemysłowy. To najgłębsze wyrobisko górnicze w Polsce. Dno szybu znajduje się na 1348 metrach. Wieża samego szybu ma 45,5 metra. Warto wiedzieć, że przy budowie szybu użyto techniki mrożenia – górotwór był wcześniej zamrożony do 690 metra pod ziemią.