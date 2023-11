KGHM stanowczo dementuje doniesienia medialne o zakończeniu współpracy z NuScale

W komunikacie miedziowej spółki na temat amerykańskiej firmy i przyszłości budowy małych reaktorów jądrowych

KGHM

13 kwietnia 2023 r. KGHM Polska Miedź S.A. wystąpiła do Ministra Klimatu i Środowiska z wnioskiem o wydanie decyzji zasadniczej, tj. pierwszej decyzji administracyjnej w systemie pozwoleń i zezwoleń, o jaką może starać się inwestor dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni jądrowej. W przedmiotowym wniosku KGHM wskazał lekkowodne technologie reaktorowe przewidziane do zastosowania w planowanym przez Spółkę przedsięwzięciu inwestycyjnym.Technologia przedsiębiorstwa NuScale Power, LLC została wskazana przez Spółkę – wyłącznie na potrzeby procedowania wniosku – jako technologia „preferowana” ze względu na znaczne zaawansowanie postępowania certyfikacyjnego tej technologii przed Amerykańską Komisją Dozoru Jądrowego (NRC) w Stanach Zjednoczonych.

Należy podkreślić, iż KGHM Polska Miedź S.A. jako drugi inwestor w elektrownię jądrową w ogóle i jako pierwszy inwestor planujący budowę małej modułowej elektrowni jądrowej (SMR) w Polsce otrzymał 13 lipca 2023 r. od Ministra Klimatu i Środowiska decyzję zasadniczą obejmującą swoim zakresem wszystkie zaproponowane technologie reaktorowe, zgodnie z żądaniem Spółki określonym we wniosku – wyjaśnia spółka.