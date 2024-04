Dopisywali sobie nadliczbowe godziny za pracę w kopalni KGHM. Zostali skazani i mają oddać blisko pół mln zł

Ktoś napisał donos do dyrektora

Legnicki sąd skazał czterech pracowników działu normowania w Zakładach Górniczych Lubin należących do KGHM Polska Miedź. Sprawa dotyczyła dopuszczenia się oszustwa znacznej wartości, tj, ok. 500 tys,. zł wobec pracodawcy, czyli KGHM.

Sprawa została zainicjowana przez dyrektora do spraw bezpieczeństwa i przeciwdziałania stratom KGHM, który złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu dokonania przestępstwa przez Tadeusza I. Dyrektor miał o tym informacje z anonimowego pisma z 2018 roku. Rok później lubińska prokuratura wydała decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa, ale Sąd Okręgowy w Legnicy uchylił ją i przekazał sprawę śledczym z Legnicy.

Przez pięć lat dopisywali sobie nadgodziny w kopalni

Jak ustalono w postępowaniu, kierownik działu normowania ZG Lubin Tadeusz I. (72 l.), oraz trzej pracownicy kopalni, tj. Paweł K. (38 l.), Piotr P. (59 l.) i Piotr S. (52 l.) działając wspólnie i w porozumieniu, w latach 2013 – 2018 wyłudzili KGHM 500 tys. zł.

Przez pięć lat pracownicy miedziowej spółki świadczyli nieprawdę w kartach ewidencji czasu pracy w godzinach nadliczbowych działu normowania, a także w raportach dobowych odbywania zjazdów do kopalni. Wprowadzali w ten sposób w błąd pracodawcę co do wysokości należnego wynagrodzenia za pracę. Wspomniana wcześniej kwota pobranych nienależnych dodatków robi wrażenie.