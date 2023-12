Już w styczniu ruszy kolejna "Zima w Twierdzy Głogów". Znamy program akcji. WIDEO

W dniach od 15 do 27 stycznia w Głogowie prowadzona będzie kolejna edycja akcji "Zima w Twierdzy". Na jej uczestników czeka bogaty program pełen zwiedzania lokalnych zabytków i pozostałości twierdzy, ale też wyjazdów poza miasto.

– To już nasza 16. edycja i sporo rzeczy w tym roku zostało przygotowanych. Program jest atrakcyjny i już część osób do nas dzwoniło i pytało, czy można się już zapisywać na wycieczki. Mamy swoje stałe grono odbiorców, ale co roku cały czas pojawiają się nowe twarze. Nie tylko z Głogowa bo przyjeżdżają do swoich dziadków na ferie na przykład dzieci z Warszawy czy Gdańska i biorą udział w naszej akcji – mówi Dominik Jeton, kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Głogowie.