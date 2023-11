Ruszyły świąteczne warsztaty w głogowskim muzeum. Kolejne zajęcia już w grudniu. WIDEO

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie zaprosiło mieszkańców miasta na cykl warsztatów związanych z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia.

– To te nasze najpiękniejsze święta w tradycji. A żeby do nich godnie przystąpić, to był długi okres adwentu. To może nie do końca polska tradycja, ale kultury nam się mieszają, zwyczaje też. Zaprosiliśmy mieszkańców na takie rozpoczęcie adwentu, chociaż według tradycji on już trwa od 12 listopada. My tak wkraczamy w niego zwyczajowo 1 grudnia. Zaprosiliśmy rodziny na tworzenie własnych kalendarzy adwentowych. Taki kalendarz z niespodziankami od 1 do 24 kończy się w dzień wigilijny – mówi Anna Wawryszewicz z głogowskiego muzeum.