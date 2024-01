„Żywe obrazy" na zdjęciach. Głogowskie muzeum i SP 12 ponownie zapraszają do zabawy

Kolejny raz Muzeum Archeologiczno-Historyczne we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 12 w Głogowie przygotowali dla uczniów lokalnych szkół konkurs fotograficzny. Zabawa o nazwie "Żywe obrazy" skierowana jest dla młodzieży z klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu całego powiatu głogowskiego. Uczestnicy muszą przygotować fotografię, która swoim przedstawieniem nawiąże do klasycznej sceny ze znanych dzieł malarskich.

– Zdjęcia mają przedstawiać jedno z wybranych dzieł mistrzów malarstwa. Prace należy dostarczyć do MAH do 23 lutego 2024. Jedna z fotografii ma przedstawiać własną interpretację malarskiego dzieła, druga natomiast ma być reprodukcją właśnie tego obrazu. Wcześniej, bo do 16 lutego 2024 r. należy przesłać do Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie kartę zgłoszeniową – informuje głogowskie muzeum.