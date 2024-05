Imieniny ulicy 10 Maja w Głogowie. Sąsiedzka zabawa na ulicy. ZDJĘCIA

Od kilku lat 10 maja w Głogowie obchodzone jest wyjątkowe święto. To imieniny ulicy 10 Maja, które są inicjatywą mieszkańców tejże ulicy. Data 10 maja w nazwie ulicy, to nawiązanie do historycznych wydarzeń z 10 maja 1945 roku, kiedy to Eugeniusz Hoinka jako pierwszy burmistrz miasta przejął je w imieniu władz polskich wraz z resztą ludności niemieckiej oraz rannymi jeńcami niemieckimi.