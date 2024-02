Głogowskie Spotkania Jazzowe kończą 40 lat. Pierwszy koncert już w kwietniu!

Oddajemy w Wasze ręce koncert niezwykły i czarujący. Po pierwsze dzięki Monice Borzym, która kolejny raz udowadnia, że uczucie i głos, które wkłada w swoje projekty muzyczne, rozkochuje nas, jako odbiorców bez reszty. Po drugie, koncert ten to oficjalne rozpoczęcie tegorocznego jazzowego święta i to z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu - mówi Dorota Drozd, kierownik Centrum Kultury MOK w Głogowie.

Szósty album Moniki Borzym

Kołysanki dla dorosłych to najnowsza propozycja od Moniki Borzym. To sensualne, oszczędne w formie interpretacje standardów jazzowych tworzące konceptualny album mający rozbudzać zmysły słuchaczy prowokując do bliskości i czułości. To zbiór piosenek idealny na randki. Również te z samym/samą sobą. Monika Borzym – wybitna polska wokalistka jazzowa młodego pokolenia, obdarzona wyjątkowym głosem i nieprzeciętną sceniczną charyzmą. Ma na koncie współpracę z tuzami polskiego i światowego jazzu (m.in. Gil Goldstein, Matt Pierson, Aaron Parks, John Scofield, Randy Brecker, Robert Kubiszyn, Paweł Dobrowolski, Krzysztof Herdzin i inni). Kołysanki dla dorosłych są szóstym albumem w dorobku artystki.

(Źródło: MOK)

