Najpierw ruszyli śladami świętego Mikołaja. Ruszyła Zima w Twierdzy Głogów. ZDJĘCIA

Zima w Twierdzy to cykliczna akcja, w ramach której w czasie ferii organizowane są różnorakie wyprawy związane przede wszystkim z historią. Nieodłącznym jej elementem są też wycieczki poza Głogów oraz zwiedzanie miejskich podziemi - w tym roku będzie to m.in. schron w podziemiach dworca PKP.

– Będzie to wyjątkowa okazja, żeby zobaczyć go na własne oczy, bo PKP nieczęsto pozwala na wejście do tego obiektu. Ostatni raz udało się to dobrych kilka lat temu – mówi Dominik Jeton z Centrum Informacji Turystycznej w Głogowie.