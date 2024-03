Dziś rusza Taniec z Gwiazdami 2024, a w nim dziennikarz Kamil Baleja z Głogowa! Trzymamy kciuki!

Odliczając do premierowego odcinka „Tańca z gwiazdami” dziennikarz z Głogowa ma nadzieję, że mieszkańcy jego rodzinnego miasta będą go wspierać i trzymać kciuki.

- Każdy, kto urodził się w tym pięknym mieście wie, że można z Głogowa wyjechać, ale Głogowa z człowieka nie można już zabrać – podkreśla pół żartem pół serio. - Kochani głogowianie, liczę na to, że po starej znajomości i sympatii, i przez to, że płynie w nas ta sama, miedziowa krew, gdy pojawię się w programie „Taniec z gwiazdami” będę mógł liczyć na wasze wsparcie, bo jest ono bardzo, bardzo potrzebne. A jeśli będziecie na tyle mili i wyślecie SMS na mnie i moją taneczną partnerkę to będę wam dozgonnie wdzięczny. I obiecuję, że jak wygram ten program to przyjeżdżam do Głogowa na jakieś święto czy Dni Głogowa i zatańczę dla was na scenie! I mówię to publiczne, z pełną świadomością wypowiedzianych słów – zapewnił.