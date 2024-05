Dziś Dzień Bibliotekarza. Zobaczcie jak wyglądała głogowska biblioteka przed laty

8 maja obchodzony jest Dzień Bibliotekarza. Choć w dzisiejszych czasach biblioteki schodzą nieco na dalszy plan w morzu elektronicznego dostępu do czasopism czy książek, to jednak placówka w Głogowie wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem. Wiele osób nie wyobraża sobie czytania innego, niż w formie tradycyjnej. Ale idąc z duchem czasu Miejska Biblioteka Publiczna powiększa też zbiory i dla tych lubiących wersje cyfrowe lub audio.

Czy wiecie, że MBP w Głogowie jest z nami już od 77 lat? Jej historia sięga 1947 roku, kiedy to swoją działalność rozpoczęła w niewielkich pomieszczeniach przy ul. Słowiańskiej. Wówczas jej kierowniczką była Eulalia Czerwińska. Już rok później, wraz z przeniesieniem zbiorów bibliotecznych ze Sławy, placówka przeniosła się do pomieszczeń przy dzisiejszej ulicy Sikorskiego.

Przez lata biblioteka rozwijała się i otwierała nowe punkty i filie w mieście. W połowie lat 60. przeniosła się do budynku przy ul. Jedności Robotniczej, w którym MBP funkcjonuje do dziś. I tu kłania się najnowszy rozdział historii głogowskiej biblioteki, bo obecnie jej główna siedziba przechodzi ogromny remont, który w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy ma ją dostosować do najnowszych standardów. Od lat dyrektorem MBP jest Izabela Owczarek.