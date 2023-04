Majówka w Głogowie. Food trucki, zwiedzanie miasta, pokazy filmowe w CIT. Co się będzie działo?

W dniach od 1 do 3 maja w Głogowie w Głogowie planowana jest kolejna edycja Festiwalu Smaków Świata, podczas którego zjadą się do naszego miasta różnorakie Food Trucki. To już majówkowa tradycja w Głogowie. Impreza rozpocznie się w poniedziałek o godz. 14 i potrwa tego dnia do 21. We wtorek foodtrucki od godz. 12 do 21 a w środę od 12 do 20. W tym czasie ponownie będzie można spróbować piwa według dawnej głogowskiej receptury Bertholda. Impreza planowana jest na rynku.