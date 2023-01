Historyczny spacer po Starym Mieście w Głogowie. Zwiedzą teatr, fosę i wieżę ratuszową

Głogów pełen ciekawych miejsc do zobaczenia

Głogów to miasto historyczne, a więc i pełne interesujących miejsc i zabytków. Nie wszystkie przetrwały wojnę, ale i mimo tego jest w tym mieście co zobaczyć. I to nie tylko na starówce. Również w okolicznych miejscowościach turyści i miłośnicy historii znajdą wiele interesujących miejscówek. Ruiny pałaców? Podziemia kościołów, poniemieckie schrony? To zaledwie początek.