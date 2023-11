Pociągi wrócą do Przemkowa. Linia kolejowa połączy Przemków z Głogowem

Mówiło się o tym już od dłuższego czasu, ale teraz wreszcie postawiono pierwsze oficjalne kroki w tej sprawie. Województwo Dolnośląskie przejęło od gminy Przemków fragment linii kolejowej nr 303, która łączy Przemków z Chocianowem. W ubiegłym roku przywrócono połączenia kolejowe do tej drugiej miejscowości. Teraz ruszają działania, aby trasę można było wydłużyć właśnie do Przemkowa.

– Pociągiem z Chocianowa przez Przemków do Głogowa – to nasz najnowszy plan. Żeby go zrealizować, Województwo Dolnośląskie oficjalnie przejęło od Gminy Przemków fragment linii nr 303. Przekazany odcinek liczy łącznie ponad 15 kilometrów i prowadzi z Chocianowa przez Przemków do granicy województwa. To pierwszy z trzech etapów przejęcia przez Samorząd Województwa całości linii nr 303, który przybliża nas do przywrócenia Przemkowa na kolejową mapę. Wcześniej zamierzamy uruchomić tu zastępczą komunikację autobusową – mówi Tymoteusz Myrda, członek zarządu Województwa Dolnośląskiego.