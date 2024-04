Oto "Dolnośląski Czarnobyl". Ta wieś została wysiedlona przez budowę huty. ZDJĘCIA, FILM

Do opuszczonych budynków już się nie wejdzie

Żukowice - Dolnośląski Czarnobyl

Wszystko zmieniło się, gdy nieco ponad 50 lat temu wybudowana została Huta Miedzi Głogów. Żukowice znalazły się w obszarze ochronnym, związanym z wyższym zanieczyszczeniem środowiska. Ludzie zaczęli opuszczać Żukowice, które ostatecznie zostały wysiedlone. Choć nie do końca...

Niektórzy odmówili wyprowadzki

Wielu dawnych mieszkańców przeniosło się do Głogowa, gdzie za odszkodowania od huty kupili mieszkania. Niektórzy przenieśli się do sąsiednich wsi. Nieliczni mieszkańcy odmówili jednak przeniesienia się.

Jest ich, co prawda, coraz mniej - ale wciąż żyją tam ludzie. Według danych Urzędu Gminy w Żukowicach (którego budynek mieści się właśnie w wysiedlonej wsi) dziś zameldowanych jest tam zaledwie 13 osób. Dodatkowo znajduje się tam schronisko dla osób bezdomnych.

W środku wsi wciąż znajduje się czynny kościół, do którego na msze przychodzą obecni, a także byli mieszkańcy. Same Żukowice są jednak cieniem wsi sprzed lat. W zaledwie kilku budynkach mieszkają ludzie (dawniej było zamieszkanych było około 150 domów). Wiele obiektów wyburzono, część to zrujnowane relikty dawnych czasów.