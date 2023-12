Głogów: Włamywał się do mieszkań i domów. 40 zarzutów dla zatrzymanego

Do policyjnego aresztu trafił 37-letni mieszkaniec powiatu głogowskiego, który przed sądem odpowie za liczne przestępstwa. Postawiono mu aż 40 zarzutów związanych z włamaniami do mieszkań i domów. Policjanci badali serię włamań i kradzieży, a zebrane materiały doprowadziły ich właśnie do 37-latka.

– Sprawca od początku grudnia włamał się do domu jednorodzinnego, skąd ukradł narzędzia oraz inne artykuły o łącznej wartości ponad 1 000 złotych, z innej posesji na terenie powiatu głogowskiego dokonał kradzieży roweru o wartości 1 500 złotych, a także wszedł do niezabezpieczonego mieszkania i dwóch domów skąd zabrał między innymi torebkę z portfelem, telefony komórkowe, karty bankomatowe oraz dokumenty, czym spowodował straty w wysokości 4 000 złotych. Złodziej przy użyciu uprzednio skradzionych kart bankomatowych dokonał 22 płatności, usiłował zapłacić za zakupiony towar 9 razy, a także próbował wypłacić gotówkę, jednak bezskutecznie. Ponadto 37-latek posiadał środek odurzający w postaci marihuany – mówi Natalia Szymańska z KPP Głogów.