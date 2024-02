Głogów: Włamania im nie wyszły, ale narobili strat. Niedoszli złodzieje w rękach policji

Przez ostatnie tygodnie głogowscy policjanci prowadzili postępowanie w sprawie prób włamania do dwóch sklepów na terenie Głogowa. W ich wyniku ustalono i zatrzymano dwóch mężczyzn - 24 i 19-latka, którzy usłyszeli już zarzuty w tej sprawie.

– Pod koniec stycznia 2024 roku, 24-letni głogowianin wraz ze swoim 19-letnim znajomym usiłowali dokonać kradzieży z włamaniem do magazynu sklepowego. Mężczyznom jednak nie udało się otworzyć drzwi prowadzących do magazynu i dokonali jedynie uszkodzenia klamki. Pół godziny później mężczyźni usiłowali włamać się do innego sklepu. W tym przypadku także nie udało im się dostać do wnętrza sklepu przez drzwi. Sprawcy nie odpuścili i wybili szybę wystawową, lecz zostali spłoszeni przez alarm antywłamaniowy – mówi Natalia Szymańska z KPP Głogów.