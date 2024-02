Głogów: 25-latek odpowie za ponad 20 kradzieży. Wpadł w ręce policji

Zatrzymany przez policję 25-latek usłyszał zarzuty związane z blisko 20 kradzieżami na terenie sklepów wielkopowierzchniowych w Głogowie. W tym czasie jego łupem miał paść towar wart blisko 9 tysięcy złotych.

– Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie, pracowali nad sprawą licznych kradzieży, do których dochodziło na terenie miasta Głogowa. Dzięki ciężkiej pracy operacyjnej funkcjonariusze ustalili podejrzanego o te czyny mężczyznę, którym okazał się 25-latek z powiatu głogowskiego. Sprawca od października 2023 r. dokonał 20 kradzieży różnych artykułów ze sklepów wielkopowierzchniowych – mówi Natalia Szymańska z KPP Głogów.

25-latek trafił do policyjnego aresztu. Normalnie groziłoby mu za kradzież do 5 lat więzienia, jednak zatrzymany mężczyzna jest recydywistą. To sprawia zaś, że za kratki może trafić nawet na siedem i pół roku.

