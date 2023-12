Jak zadbać o nasze zwierzaki w Noc Sylwestrową? WIDEO

Przełom roku to czas stresujący dla sporej części zwierząt. Choć są zwierzęta zaciekawione wystrzałami w Sylwestrową Noc, to jednak bardzo wiele czworonogów reaguje na wybuchy strachem. W niektórych przypadkach strach ten może prowadzić nawet do tragedii. Jak zadbać w tym czasie o nasze zwierzaki?

– To jest sprawa osobnicza każdego zwierzaka. Oczywiście, że możemy w ciągu roku zauważyć, że zwierzę bardzo gwałtownie i lękliwie reaguje na na przykład na jakiś wystrzał czy huk. Wtedy, jeśli możemy podejrzewać, że to jest pies lękliwy przed nami trudna rzecz. Fajerwerki to nie jest jeden wybuch, a kanonada przez czasem kilkadziesiąt minut. Czasem prowadząca do śmierci zwierzęcia. Pamiętajmy o tym, że lęk może zabić – mówi Karolina Telwikas ze Sklepu Zoologicznego "Gaja" w Głogowie. – Dobrze jest udać się do lekarza weterynarii, przedyskutować sprawę i oczywiście wtedy lekarz zaordynuje odpowiednie suplementy czy leki w zależności od tego, jak ogromny jest ten lęk u psa czy kota.