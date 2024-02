Zrobiła zęby u dentysty i... uciekła bez płacenia. 54-latka z Polkowic narobiła sobie problemów

Mieszkanka Polkowic postanowiła podreperować swój uśmiech u stomatologa. I dobrze, bo dzisiejsza medycyna potrafi uzupełnić poważne braki w uzębieniu, czy naprawić uszkodzone zęby lub chociażby dostosować wygodną protezę. Niestety, za usługę stomatologa 54-latka nie chciała jednak zapłacić.

– Stomatolog zrobił, co w jego mocy. Wykonał usługę protetyczną zgodnie ze sztuką, a na koniec, co zresztą naturalne oczekiwał zapłaty za swoją pracę. Pacjentka przyłożyła do terminala kartę płatniczą, tyle, że najprawdopodobniej nie swoją, a do tego przeterminowaną. Transakcja nie doszła do skutku – mówi asp. Przemysław Rybikowski z KPP Polkowice.

Pacjentka wyszła, zanim lekarz zorientował się w tym co zaszło. Zanim jednak dentysta wezwał policję, chciał na własną rękę skontaktować się z klientką, by wyjaśnić sytuację. Ta jednak unikała go jak ognia.