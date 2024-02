Pijani kierowcy jeździli nocą po Głogowie. Wpadli w ręce policjantów

Mimo wielu apeli, tragicznych wypadków i przestróg - pijani kierowcy to wciąż plaga naszych ulic. Kolejni dwaj tacy niebezpieczni kierujący zostali przyłapani w Głogowie w nocy z soboty na niedzielę. Patrolujący miasto policjanci zatrzymali dwie takie osoby.

– Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Głogowie uzyskali informacje o nietrzeźwym kierującym, który miał przyjechać do sklepu busem marki Renault. Mundurowi natychmiast udali się we wskazane miejsce, gdzie zastali opisany pojazd oraz nietrzeźwego 52-latka. Policjanci sprawdzili trzeźwość kierującego, jak się okazało mężczyzna miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Funkcjonariusze sprawdzili także monitoring, który zarejestrował pojazd i kierującego 52-latka. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie – mówi Natalia Szymańska z głogowskiej policji.

To jednak nie wszystko, bo kilka godzin później patrol policji zatrzymał do kontroli samochód marki Audi. Tutaj również kierowca nie należał do tych z gatunku odpowiedzialnych.