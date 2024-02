Wiemy co powstanie w Starym Magazynie w Głogowie. Prezydent planuje tam Strefę Młodych

Prezydent Rafael Rokaszewicz po sesji Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa zabrał młodych rajców na wizytę do budynku Starego Magazynu przy ul. Staszica. Jego drugie piętro stoi puste od czasu pożaru sprzed kilku lat, gdy spłonęła znajdująca się tam siłownia. Od miesięcy trwa remont wnętrza, a prezydent zdradził radnym plany wobec tego miejsca i poprosił ich o współpracę. W budynku ma bowiem powstać "Strefa młodych". Co to takiego?

– Pomysł narodził się kilkanaście miesięcy temu. Wtedy myślałem o tym, aby stworzyć miejsce, gdzie młodzi głogowianie znajdą wsparcie psychologów po wychodzeniu z pandemii. Dziś chciałbym by było to miejsce dla różnych spotkań młodzieży, realizacji ich projektów czy szkoleń. Będą mogli się tu spotykać, odrabiać wspólnie lekcje, grać w planszówki czy organizować wydarzenia – mówi Rafael Rokaszewicz.

Prezydent poprosił młodych radnych o podzielenie się przemyśleniami i pomysłami wobec funkcjonowanie takiego miejsca. Będą więc mieli aktywny udział w jego tworzeniu. A na pomysły nie trzeba było długo czekać, bo część radnych od razu zaczęła zastanawiać się i dyskutować o zagospodarowaniu ogromnego pomieszczenia.