Trwa wyjaśnianie przyczyn tragicznego wypadku na DW 329 w okolicach Głogowa

Prokuratura nie zdradza szczegółów prowadzonego postępowania. We wtorek przeprowadzono sekcję zwłok 24-letniej ofiary wypadku. Nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów w związku z tą tragedią, a dokładny jej przebieg ustalą dalsze etapy śledztwa. One też mają wskazać, kto ponosi odpowiedzialność za wypadek.

Tymczasem policja apeluje do kierowców o zachowaniu ostrożności. Na drodze, gdzie doszło do wypadku widoczność przy jest ograniczona. Sami kierowcy skarżą się tam na częste niebezpieczne manewry innych uczestników ruchu i częste łamanie przepisów.

– Podstawowym obowiązkiem kierującego jest dostosowanie się do panujących warunków jazdy. Oznacza to , że musimy się poruszać z taką prędkością jaka aktualnie umożliwia nam kontrolę nad pojazdem. W okresie jesienno-zimowym warunki drogowe zmieniają się błyskawicznie. Pojawienie się oblodzenia to kwestia kilku minut – dodaje Emilia Reguła.