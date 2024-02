Minister utknął w korku w Głogowie i potwierdził: Będzie obwodnica i drugi most. WIDEO

– To, co was dotyczy i najbardziej interesuje to obwodnica miasta Głogów. Nawet jadąc tutaj chwilę się spóźniłem, za co gorąco przepraszam. Prawie dziewiętnastokilometrowy odcinek w ciągu Drogi Krajowej nr 12. Proces dokumentacyjny i proces przetargowy trwa. W mojej ocenie wszystko pójdzie dobrze i w marcu zostanie podpisana umowa na realizację tej inwestycji na lata 2025-2026. Na pewno to jest istotny element w układzie komunikacyjnym Zagłębia Miedziowego i myślę, że wszyscy na to na to czekacie. Ja ze swojej strony deklaruję, że będziemy pilnować tego przedsięwzięcia – mówił podczas konferencji Paweł Gancarz.