Rafael Rokaszewicz ogłosił oficjalnie start w wyborach. Będzie się starał o trzecią kadencję

Podczas konferencji prasowej Rafael Rokaszewicz jako pierwszy lokalny kandydat na prezydenta miasta oficjalnie ogłosił swój start w nadchodzących wyborach samorządowych. Już w kwietniu mieszkańcy Głogowa zadecydują o wyborze włodarza miasta, a R. Rokaszewicz chciałby pełnić tę funkcję przez kolejną - trzecią już kadencję.

– W zeszłym tygodniu został zarejestrowany w Państwowej Komisji Wyborczej Komitet Wyborczy Wyborców Rafaela Rokaszewicza. Mamy już pełne listy do rady miejskiej, do rady powiatu głogowskiego i oczywiście kandydata na prezydenta. To w sumie 62 osoby, 27 kobiet, 35 mężczyzn, których będziemy oczywiście chcieli państwu przedstawić na osobnej konferencji prasowej. Warto dodać, że to są osoby, które reprezentują rozmaite środowiska. Są osoby znane chociażby z tego, że są obecnie samorządowcami, pełnią różnego rodzaju funkcje, ale także sporo osób zupełnie nowych, które chciały dołączyć do naszej drużyny, bo wszystkich nas łączy miłość do tego miasta – mówi Rafael Rokaszewicz.