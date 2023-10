Do Głogowa i powiatu trafą miliony z Polskiego Ładu. Ulica Sikorskiego będzie mieć trzy pasy, a przy cemntarzu powstanie parking na 400 aut Grażyna Szyszka

Z programu Polski Ład do Głogowa i gmin powiatu trafią ogromne pieniądze. Informacje przekazali poseł Wojciech Zubowski i prezydent miasta Rafael Rokaszewicz Grażyna Szyszka Zobacz galerię (5 zdjęć)

Do Głogowa i gmin powiatu głogowskiego trafi ok. 110 milionów złotych na rozwój infrastruktury i na inwestycje. Miasto przebuduje m.in. ulicę Sikorskiego, od skrzyżowania żukowickiej drogi 292 z ulicą Północną aż do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego