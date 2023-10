Tak wygląda już głogowskie hospicjum w środku i na zewnątrz. Pierwsi pacjenci będą przyjęci na początku 2024 roku.

Hospicjum na Paulinowie pomieści 20 pacjentów. Pierwsi podopieczni zostaną przyjęci z początkiem 2024 roku.

Podczas budowy obiektu pomyślano o tym, by w przyszłości można go było rozbudować.

- Od początku tak to projektowaliśmy, że jeśli znajdzie się potrzeba i pieniądze to można szybko dostawić skrzydło na kolejnych 20 miejsc – dodaje prezydent miasta. - To, co mamy obecnie jest wielkim przedsięwzięciem. Z jednej strony jest to duże zaangażowanie finansowe z budżetu miasta, z programu Polski Ład, ale też ogromna pomoc wolontariuszy i darczyńców. Można śmiało powiedzieć, że nasze hospicjum jest pięknym pomnikiem wolontariatu – podkreśla Rafael Rokaszewicz.