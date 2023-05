Chrobry Głogów podejmie GKS Katowice. Ruszyła sprzedaż biletów na mecz

Przed kibicami Chrobrego kolejna okazja do zobaczeniu na żywo swojej drużyny. 7 maja Chrobry Głogów podejmie na stadionie przy ul. Wita Stwosza ekipę GKS-u Katowice. Starcie z sąsiadem z tabeli na pewno budzi emocje. Oba zespoły mają tyle samo punktów, choć to GKS prowadzi w tabeli. Niedzielne spotkanie może więc zadecydować o zamianie miejsc. Pod warunkiem, że Chrobry zdoła wygrać. A to nie wychodzi Pomarańczowo-Czarnym od wielu kolejek.

Klub zaprasza kibiców do dopingowania drużynie. Pogoda zapowiada się ładna, ale jak wiele osób pojawi się na stadionie? Nie ma co ukrywać, że to sukces wypełnia trybuny, a z tym Chrobry nie radzi sobie ostatnio najlepiej. Czy niedzielny mecz to odmieni?

Początek meczu 7 maja o godz. 18.