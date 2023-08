Chrobry Głogów wciąż bez punktów. Czas na mecz z GKS-em Tychy

W meczu ze Stalą Rzeszów zespół z Głogowa był najbliżej zdobycia choć jednego punktu, jak do tej pory. Niemal do samego końca spotkania obie drużyny dochodziły przy remisie 1:1. Wszystko zmieniło się w doliczonym czasie gry, kiedy to na chwilę przed końcowym gwizdkiem padła druga bramka dla gospodarzy, wydzierając punkt z rąk Chrobrego Głogów. W tamtym momencie głogowianie grali w 10. po czerwonej kartce dla Biela. To musiał być ogromny cios dla zespołu, który wreszcie miał szansę dopisać pierwszy punkt w tabeli. Na to jednak zarówno zawodnicy, jak i kibice - muszą jeszcze poczekać.

– Dużo zaangażowania i determinacja - to jest coś, czego musimy się trzymać. Parę razy była sytuacja, w której nasi zawodnicy jechali na plecach rzeszowian, ale tak się walczy. Jeśli poprawimy pewne rzeczy to nie będziemy musieli wskakiwać na plecy, a będziemy gotowi do tego, żeby bronić. Ciężko znaleźć plusy, jak się przegrywa, ale z mojej perspektywy jest parę pozytywów. Dziękuję kibicom, którzy przejechali za nami taką drogę. Nie takiego wyniku oczekiwali, wiem to, ale myślę, że o zaangażowanie chłopaków w większości przypadków nie mogą mieć pretensji. To będą aspekty, których będziemy się trzymać. Trzydzieści minut drugiej połowy na duży plus z naszej strony. Było odważniej i pewnej w przejściu do ataku, było więcej sytuacji. To są rzeczy, na których będziemy bazować, razem z determinacją, której chłopakom w szatni nie brakuje – mówił po spotkaniu trener Chrobrego Piotr Plewnia.