KGHM Chrobry Głogów na trzecim miejscu w lidze po wygranej z MMTS-em

Zawodnicy z ekipy KGHM Chrobry Głogów po raz kolejny zgotowali kibicom sporo emocji podczas spotkania w hali przy ul. Wita Stwosza. Głogowianie w niedzielnym meczu pokonali tam ekipę MMTS Kwidzyn. Głogowianie zajmują trzecie miejsce w tabeli ORLEN Superligi. O wygranej zadecydowała różnica jednej bramki.

Początek meczu zdecydowanie lepiej poszedł gospodarzom, którzy w pierwszej połowie wywalczyli niewielką przewagę. Zmiana połów sprawiła jednak, że Chrobry wypadł z rytmu. Głogowianie gorzej radzili sobie na parkiecie, co wykorzystała doświadczona drużyna z Kwidzyna. Zdołali oni nawet wyjść na prowadzenie i zmuszając głogowian do tego, by to oni gonili wynik. Później prowadzenie zmieniało się kilkukrotnie, ale ostatecznie w końcówce to głogowianie rzucili więcej - wychodząc na prowadzenie 27:26 i kończąc mecz z takim wynikiem.