KGHM Chrobry Głogów wysoko przegrywa w Lizbonie

Pierwszy mecz piłkarzy ręcznych KGHM Chrobrego Głogów w ramach rozgrywek Ligi Europejskiej tego sezonu nie może być zaliczony do udanych. Głogowianie boleśnie przekonali się o poziomie rozgrywek tej rangi i na parkiecie zostali zdominowani przez Sporting Lizbonę. Rozgrywane w Portugalii spotkanie zakończyło się wynikiem 37:20 dla gospodarzy. Już pierwsza połowa wskazywała na to, że głogowianie nie zdobędą punktów na wyjeździe, bo do przerwy zdołali rzucić zaledwie 7 bramek, a stracili 20.

W zdobywaniu punktów bardzo przeszkadzał głogowianom bramkarz gospodarzy, który niemalże zamurował bramkę Sportingu. W drugiej połowie głogowianie trochę poprawili swoją grę, jednakże na odrobienie strat było za późno, a rywale wciąż prezentowali bardzo wysoki poziom. I nic dziwnego, bo Sporting Lizbona to obecnie lider portugalskiej Superligi. Chrobry ma więc za sobą pierwsze doświadczenia z Ligą Europejską, na pewno niezwykle ważne. Teraz przed drużyną czas na wyciągnięcie wniosków i przygotowanie do kolejnych spotkać na tym szczeblu.