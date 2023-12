Po wygranej w Krakowie głogowski SPS szykuje się do ostatniego meczu w tym roku

Ekipa KGHM SPS Chrobry Głogów zaliczyła kolejny w ostatnich dniach wygrany mecz. Tym razem po ciężkim boju wywalczyli punkty w Krakowie, gdzie z wynikiem 3:2 pokonali tamtejszy AZS. Dla głogowian, którzy w tym sezonie mieli bardzo ciężki okres, każdy punkt jest na wagę złota. Ale jeszcze cenniejsza jest radość kibiców, którzy mimo gorszej passy cały czas gorąco dopingowali drużynę. I dalej to robią, bo w Krakowie nie zabrakło też kibiców z naszego miasta - co także dodało drużynie skrzydeł.

– Łatwo nie było, drużyna gospodarzy była spragniona wygranej tak samo jak my. Ale to my wracamy do domu z tarczą. Przez większą część sezonu mieliśmy problemy w końcówkach setów, czy spotkań. 12 nowych zawodników potrzebuje sporo czasu na zgranie, na naukę wygrywania jako zespół. Dzisiaj w tych właśnie końcówkach wyrwaliśmy. Wygrywamy 3 z ostatnich 4 spotkań i powoli próbujemy się wydostać z dołu tabeli. Mamy nadzieję, że nasze dotychczasowe grudniowe mecze to znak na lepszą drugą połowę sezonu. Ogromnie dziękujemy naszym cudownym kibicom, którzy zdominowali dzisiaj krakowskie trybuny – pisali zaraz po meczu na swojej stronie zawodnicy Chrobrego.