Budżet Głogowa na 2024 roku ma być rekordowy. Wstępnie to blisko pół miliarda złotych. WIDEO

– Za te środki będzie można zrealizować wiele zadań. Będziemy kończyć i oddawać do użytku budynki mieszkalne. To też oczywiście duże inwestycje drogowe takie jak zakończenie ronda górników, dojazd do cmentarza na Brzostowie wraz z dużym parkingiem. Będą też rozpoczęte projekty związane z przebudową ulicy Sikorskiego ale też wiele mniejszych zadań drogowych – dodaje prezydent.

Jeśli chodzi o wspomniane mieszkania, to w blokach TBS na os. Żarków oddanych zostanie blisko 100 mieszkań, kolejne 92 rodziny otrzymają klucze do mieszkań czynszowych w bloku na Nowym Piastowie, a w koszarowcu przy ul. Wojska Wolskiego gotowe będą 64 mieszkania. Do tego 9 mieszkań w zabytkowym budynku po dawnym Domu Samotnej Matki.

Tradycyjnie najwięcej w budżecie pójdzie na oświatę, która będzie kosztować miasto blisko 160 mln złotych. Miasto planuje też kilka inwestycji związanych z zabytkami i jednostkami kulturalnymi.