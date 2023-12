Popiersie Schillera w Głogowie padło ofiarą wandali. WIDEO

Odnalezione przez Głogowski Ruch Odkrywców Tajemnic popiersie Schillera zostało odrestaurowane i wróciło niedawno na swoje dawne miejsce w Głogowie. Kilkanaście dni temu miłośnicy historii cieszyli się z jego odsłonięcia. Niestety, niedługo potem rzeźba padła ofiarą wandali, którzy pomazali cokół pomnika.

– To taka sytuacja, której się niestety obawialiśmy. Wierzyliśmy jednak, że społeczeństwo jest dojrzałe, ale tutaj wyszło jak wyszło. Na cokole podtrzymującym popiersie Friedricha Schillera pojawiły się jakieś niecenzuralne napisy. Rzeźba to oryginał, który został odnaleziony dwa lata temu przez nasze stowarzyszenie. Na jego odnowienie mieszkańcy zagłosowali w budżecie obywatelskim. Myślę, że te napisy pojawiły się w ramach jakiegoś tam tylko wybryku chuligańskiego, że jest to taki incydent i więcej, to się nie powtórzy – mówi Dominik Jeton, z głogowskiego GROT-u.