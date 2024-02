Będą remonty głogowskich zabytków. Prawie 2,7 mln złotych na prace

– Chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie budynku, w związku z nakazem konserwatorskim. Niestety, kościół co rusz pada ofiarą wandali, którzy go demolują, wyrywają okna i drzwi. Chcemy go odratować – mówi nam ks. Edward Białas, proboszcz parafii Bożego Ciała w Brzegu Głogowskim.