Bezpłatne autobusy dla uczniów w Głogowie. Pamiętajcie o przedłużeniu ulgi!

Wielkimi krokami zbliża się powrót roku szkolnego. Uczniowie znów ruszą do szkół. Od kilku lat uczący się w głogowskich szkołach mają dostęp do bezpłatnych przejazdów autobusowych. Jednakże w tym okresie muszą pamiętać o tym, aby przedłużyć ważność ulg przypisanych do swoich Głogowskich Kart Miejskich. Dotychczasowa ważność uczniowskich ulg minie 30 września. Jeśli ktoś nie jej nie przedłuży, może go czekać niemiła niespodzianka w trakcie kontroli biletów.

– Prosimy o uaktualnianie uprawnień w naszym Biurze Obsługi Pasażera znajdującym się w holu dworca PKP. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 – przypomina w komunikacie Komunikacja Miejska w Głogowie.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać pod nr tel. 76 724 63 30.

Jeśli ktoś chce dopiero wyrobić nową kartę, trzeba pamiętać o tym, że należy mieć przy sobie zdjęcie i ważną legitymacje szkolną. Ponadto należy wypełnić wniosek.

