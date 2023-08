Dożynki 2023 w Gminie Kotla. Rolnicy dziękowali za dobry rok i obfite plony. Galeria zdjęć

- To nasze najważniejsze święto, święto rolników. Jesteśmy na dożynkach co roku. Byliśmy dziś w kościele podziękować Panu Bogu za to, że pozwolił nam pozbierać z pola, bo pogoda nie była łatwa. Jeśli chodzi o zbiory zbóż, czy rzepak to dla nas ten rok był bardzo dobry. Natomiast co do cen to widzimy, że są dużo niższe, niż w zeszłym roku. Czekamy, może trochę wzrosną – przyznaje rolnik.