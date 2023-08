Dożynki 2023 w gminie Grębocice. W strugach deszczu dziękowali za plony. WIDEO, FOTO

Deszczowa aura nie przeszkodziła mieszkańcom gminy Grębocice w obchodach tegorocznego święta plonów. Zgodnie z tradycją Dożynki odbyły się w tamtejszym parku, do którego przyszedł barwny korowód niosący wieńce wykonane z plonów zebranych z pól. W samym parku odbył się ceremoniał dożynkowy, które najważniejszym punktem było przekazanie na ręce wójta chleba wypieczonego z tegorocznych zbiorów.

– Praca rolnika, począwszy od zasiewu do momentu zbioru, to niezmiernie trudny i ciężki okres. Okres nieprzewidywalny. I chociaż jest coraz większa technika, coraz doskonalsze metody uprawy, to jednak zawsze jeszcze pozostaje jeden czynnik: Natura. Natura, która uczy nas wszystkich pokory. Uczy tego, że choć możemy być doskonale przygotowani, to jednak zawsze patrzymy na pogodę. Tak chociażby jak dzisiaj – mówił wójt Roman Jabłoński.