Życiu chłopca, który wypadł z okna internatu w Głogowie, nie zagraża niebezpieczeństwo

Trwa policyjne postępowanie w sprawie wypadku, do którego doszło 16 lutego w internacie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie. W środku nocy z okna na drugim piętrze wypadł tam 12-letni chłopiec.

– Około godziny 3.10 otrzymaliśmy zgłoszenie, według którego dziecko miało wypaść z okna. Policjanci, którzy pojechali na miejsce zastali przytomnego chłopca leżącego na trawniku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że chłopiec otworzył okno na drugim piętrze internatu, a następne z niego wypadł – mówi Natalia Szymańska z głogowskiej policji.

Trwa policyjne postępowanie, które wyjaśnia przyczyny niebezpiecznego zdarzenia. Sam chłopiec najpierw został przewieziony przez pogotowie na SOR w Głogowie, a następnie do specjalistycznego szpitala we Wrocławiu. Miał obrażenia wielonarządowe, a jego stan był poważny. Na szczęście, lekarzom udało się go ustabilizować.