Oszuści na KGHM wciąż atakują. Miedziowa spółka ostrzega przed naciągaczami

Oszuści od lat próbują podczepiać się pod sukces dużych firm. Nie inaczej jest z KGHM, której wizerunek często padał ofiarą naciągaczy podszywających się pod miedziowego giganta. W ostatnim czasie takie próby znów stały się widoczne, a KGHM ostrzega przed pozornie atrakcyjnymi ofertami kierowanymi do internautów za pośrednictwem różnych reklam w sieci i stron internetowych.

– W mediach społecznościowych i internecie ponownie pojawiły się fałszywe posty i strony, które bezprawnie wykorzystują wizerunek KGHM i namawiają do rzekomych inwestycji w metale szlachetne. Nie klikaj w nie i nie udostępniaj dalej! Fałszywe reklamy przekierowują do fałszywej strony służącej oszustom do wyłudzenia Twoich danych osobowych i mogą skutkować utratą Twoich pieniędzy – ostrzega KGHM w komunikacie.

Internauci korzystają też z nowoczesnych technologii. W sieci pojawiały się m.in. filmy z wizerunkami chociażby prezydenta Andrzeja Dudy, który miałby namawiać do inwestycji proponowanych na takich stronach. To oczywiste fałszerstwa, ale dla osób nieobeznanych ze światem internetu, mogły one być przekonujące.