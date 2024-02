W Głogowie 12-latek wypadł z okna w internacie. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku

W nocy z czwartku na piątek doszło do wypadku na terenie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie. Z okna drugiego piętra w szkolnej bursie wypadł 12-letni chłopiec. Pomocy udzielili mu najpierw wychowawcy, którzy znajdowali się w nocy w internacie. Następnie 12-latek trafił do głogowskiego szpitala pod opiekę chirurga dziecięcego. Jego stan oceniono wtedy jako ciężki. Po badaniach chłopca przetransportowano do specjalistycznego szpitala we Wrocławiu, gdzie prowadzone jest dalsze leczenie.

Starostwo Powiatowe w Głogowie prowadzi procedury wyjaśniające związane z wypadkiem na terenie placówki. Doszło do niego około 3 w nocy.