Prezes KGHM odwołany. Rada szuka nowego szefa spółki. Czego oczekuje od kandydatów?

Zgodnie z zapowiedziami po zmianie rady nadzorczej KGHM, do której doszło 13 lutego, rozpoczęły się poszukiwania nowego prezesa i wiceprezesów miedziowej spółki. Jeszcze tego samego dnia odwołano poprzednich członków zarządu - w tym Tomasza Zdzikowa, prezesa KGHM i ogłoszone zostało postępowanie kwalifikacyjne, mające wyłonić nowe władze holdingu. Do czasu wyłonienia nowego prezesa zastępować go będzie Zbigniew Bryja, nowy członek rady nadzorczej. Odwołano też wiceprezesów Mateusza Wodejko, oraz Marka Pietrzaka.

Jak czytamy w ogłoszeniu poszukiwani są kandydaci na stanowiska: prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu ds. finansowych, wiceprezesa zarządu ds. rozwoju,, wiceprezesa zarządu ds. produkcji oraz wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 28 lutego do godz. 12 w siedzibie KGHM w Lubinie.

Czego rada nadzorcza oczekuje od kandydatów? Przede wszystkim muszą oni: