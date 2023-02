Wysoka przegrana Chrobrego Głogów ŁKS-em Łódź. Lider był za mocny

W 21. kolejce Fortuna 1. Ligi Chrobry Głogów zmierzył się na wyjeździe z ŁKS-em Łódź. Nikt nie spodziewał się, że starcie z liderem będzie łatwe. Będący w dobrej formie głogowianie jechali jednak do Łodzi z nadziejami. Te szybko zostały jednak rozwiane. To był prawdziwy festiwal bramek, niestety jednak - nie dla Chrobrego. O ile głogowianie zdołali trafić do bramki dwukrotnie, to z własnej wyciągali piłkę aż pięć razy. Jeszcze w pierwszej połowie rywale zdobyli trzy ze swoich pięciu. Chrobry dwie ugrał dzięki rzutom karnym, które w 51. i 55. minucie meczu wykorzystał Kamil Wojtyra.

Głogowianie liczyli na rewanż za przegraną w pierwszej części sezonu, jednak ŁKS ponownie pokazał, że liderem tabeli jest nieprzypadkowo. W posiadaniu piłki przewagę miał niewielką 51 do 49 procent. Jednak już w przeprowadzonych atakach (96 do 75) różnica była spora. Łodzianie posłali też więcej strzałów w stronę bramki - zarówno celnych jak i niecelnych.

Trener Marek Gołebiewski Chrobry Głogów S.A.