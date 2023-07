Podziemia Głogowa. Przypominamy jak wyglądają tunele pod Starym Miastem. Zobacz

Po raz ostatni zwiedzanie głogowskich podziemi zorganizowano w ramach 15. odsłony akcji Zima w Twierdzy, tej zimy. Wyprawę zaplanowano wieczorem, gdy zrobiło się już ciemno. Ilość chętnych do zobaczenia tuneli pod Starym Miastem w Głogowie przerosła oczekiwania organizatorów. Trzeba było podzielić ich aż na cztery grupy, aby wszyscy mieli okazję wejść w ciasne zakamarki pod Głogowem.

Schron w podziemiach dworca PKP w Głogowie turystom udostępniany jest bardzo rzadko. Mieliśmy okazję wejść do środka po blisko 10 latach. Zobaczcie zdjęcia i film z podziemi dworca.

Do dyspozycji zwiedzających były we wtorek:

podziemia kościoła Bożego Ciała

szpital pod dziedzińcem PWSZ

Już wkrótce wejście do podziemnego szpitala będzie znacznie łatwiejsze. Trwają prace nad budową wejścia do sieci tuneli. Właśnie z tej okazji przypominamy, co będzie można zwiedzać po otwarciu przejścia. Część zdjęć pokazuje też podziemia kościoła Bożego Ciała.

– Budujemy profesjonalne zejście, które będzie obsługiwane przez pracowników Centrum Informacji Turystycznej. Schron będzie kolejnym elementem trasy turystycznej związanej z pozostałościami po twierdzy – mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

